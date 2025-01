No BBB 25, Gracyanne Barbosa diz que Belo não é assunto delicado: 'Eu também amo'

A modelo fitness Gracyanne Barbosa se declarou para o seu ex-marido Belo durante a tarde desta terça-feira, 14, no Big Brother Brasil 25.

A influenciadora, que está confinada no reality show, estava conversando com o ex-ginasta Diego Hypólito, que também está participando do programa, quando o assunto do seu antigo companheiro surgiu.

"Eu sei que é um assunto delicado, mas eu amo o Belo", afirmou o esportista. Gracyanne, que estava se exercitando, não titubeou e se declarou para o ex-marido. "Não é delicado, não. Amamos o Belo. O Belo é muito incrível", tranquilizou a modelo.