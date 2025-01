Denúncia de racismo contra Ana Paula Minerato é arquivada por falta de provas

A denúncia contra Ana Paula foi feita por meio do portal da ouvidoria do Ministério Público de São Paulo após o vazamento de uma conversa entre a influenciadora e seu ex-namorado, o rapper Kt Gomez. O músico justificou que gravava as conversas com a expor orientação do advogado.

Em meio às acusações de racismo, a influenciadora tentou, na justiça, evitar que o rapper publicasse áudios e que retirasse o que já tinha sido publicado de suas redes sociais. Ana Paula também decidiu não comentar o caso, que ainda não foi julgado.

Até a publicação deste texto, o rapper foi procurado pelo Estadão, mas sem sucesso. O espaço segue aberto.