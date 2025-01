Sheila Mello e Scheila Carvalho são as primeiras eliminadas do 'The Masked Singer 2025'

No ano em que a TV Globo celebra 60 anos no ar, as fantasias dos participantes são inspiradas por personagens icônicos da dramaturgia da emissora, com participantes como Nazaré Tedesco, de Senhora do Destino, Odete Roitman, de Vale Tudo, e Vlad, de Vamp.

Na estreia, apenas cinco dos 16 competidores se apresentaram.

Foram eles: Odete Roitman, de Vale Tudo, Ruth e Raquel, de Mulheres de Areia, Foguinho, de Cobras & Lagartos, Bruno Mezenga, de O Rei do Gado, e Tieta, de Tieta.

Após a primeira votação da plateia, foram salvos Odete Roitman, Foguinho e Tieta.

Em seguida, Ruth e Raquel e Bruno Mezenga apresentaram um duelo inspirado na novela A Dona do Pedaço.

Após a apresentação, os jurados decidiram salvar Bruno Mezenga, tornando Ruth e Raquel as primeiras eliminadas da edição.