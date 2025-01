'Mais Você' divulga 3 duplas que vão disputar última vaga para entrar no 'BBB 25'

O programa Mais Você divulgou nesta sexta-feira, 10, as três duplas que disputarão uma vaga no Big Brother Brasil 25, por meio de voto público. A vaga restante fará parte do grupo Pipoca, cujos concorrentes foram anunciados por Ana Maria Braga.

Os resultados da votação serão divulgados na segunda-feira, 13, durante a estreia do BBB 25, ao vivo.

Após a entrada dos participantes na última vaga, o reality contará com 12 duplas (24 brothers e sisters), entre famosos como Vitória Strada, Gracyanne Barbosa, Diego e Daniele Hypolito.