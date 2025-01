Influenciador é detido por desacato em Balneário Camboriú; veja como começou a confusão

O influenciador Tiago Toguro foi detido na quinta-feira, 9, por desacato a agentes de trânsito em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Além dele, outras duas pessoas também desrespeitaram autoridades durante uma autuação de trânsito. Toguro foi liberado após assinar o termo de comparecimento em juízo. A defesa dele não foi localizada.

No período da tarde, agentes de Trânsito foram acionados pela central 153 para atender a uma ocorrência envolvendo veículos estacionados em local irregular na Rua Miguel Matte com a Avenida Brasil.

No local, os agentes identificaram dois veículos estacionados em área proibida, sendo um deles um Fiat/Mobi, com a escrita 'Mansão Maromba', registrado na cidade de São Paulo. "O veículo não possuía placas de identificação. Ambos os veículos foram autuados, e o guincho foi acionado para proceder com a remoção", disse a prefeitura.