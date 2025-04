Botão da Desistência volta a ficar verde no BBB 25

O sempre alarmante Botão da Desistência voltou a ficar verde na tarde de hoje no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Isso aconteceu enquanto Renata, 33, se arrumava após tomar um banho. A sister foi para debaixo do chuveiro logo após cumprir mais uma etapa de seu Castigo do Monstro, do qual foi incumbida pelo Anjo Vinícius, 28.