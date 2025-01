Fernanda Torres não entra na lista do Sindicato dos Atores

Os atores são o maior corpo votante da Academia, com cerca de 1.300 integrantes.

Mas há outros elementos a serem considerados. Em primeiro lugar, a votação que escolhe os indicados encerrou-se no domingo, 5, antes da vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro, o que poderia dar maior visibilidade a seu trabalho.

Além disso, os membros do sindicato são majoritariamente americanos, o que aumenta as chances de indicações e premiações para atores e atrizes dos EUA.

No caso do Oscar, porém, no ano passado, 25% dos membros da Academia não eram americanos. Em 2024, por exemplo, a alemã Sandra Hüller, de Anatomia de uma Queda, conseguiu uma indicação mesmo tendo ficado de fora do SAG.

O anúncio dos indicados foi alterado após a propagação de um incêndio florestal em Los Angeles na terça, 7, sendo realizado online.

Uma sessão especial de Ainda Estou Aqui também foi cancelada por causa dos incêndios. O evento, que contaria com a presença do elenco e a mediação do cineasta Guillermo Del Toro, era uma parte importante da campanha que busca a indicação do filme e da atriz Fernanda Torres para o Oscar.