Neymar e Bruna Biancardi superam briga e escolhem madrinha da 2ª filha do casal

O jogador Neymar e a influenciadora Bruna Biancardi escolheram Bianca Biancardi, irmã de Bruna, como madrinha da segunda filha do casal. No Instagram, a nutricionista agradeceu o convite e celebrou a chegada da afilhada.

"Bru e NJ, obrigada por confiarem em mim e no meu cuidado com as meninas. Sempre estarei presente, dando todo o amor, colo, orientação, carinho e segurança desse mundo para elas", escreveu. Ambos já são pais de Mavie, de 1 ano.

Na última quinta-feira, 25, o casal anunciou que estava esperando um novo bebê. A revelação ocorreu na mansão do atleta em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, e foi divulgada nas redes sociais do atacante e da produtora de conteúdo. A criança, que ainda não tem nome, será uma garota.