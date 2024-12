Eliana estreia no 'The Masked Singer Brasil', da Globo: 'Que emoção'

Eliana fez sua estreia como apresentadora do The Masked Singer Brasil na tarde deste domingo, 22, na TV Globo. O início do programa deu destaque à artista, que apareceu chegando de carro luxuoso e roupa brilhante a um local com várias fantasias da temporada. Em seguida, surgiu no palco e exclamou: "Meu Deus! Que coisa linda, que emoção!".

Pouco depois a repórter Kenya Sade abriu a edição especial da atração cantando a música All I Want For Christmas Is You, enquanto a câmera mostrava dançarinos e os jurados: Tatá Werneck, Tony Ramos, Sabrina Sato, Belo e Dani Calabresa.

"Hoje é um dia tão importante, porque é a minha chegada oficial no Masked Singer Brasil. Que honra começar com esse clima de Natal, que me lembra tanto família reunida, uma das coisas que mais amo na minha vida.