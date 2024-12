Cate Blanchett no Brasil: atriz visita cidades afetadas pelas enchentes no RS

Confira aqui

Cate Blanchett esteve com o governador Eduardo Leite que destacou a "tremenda empatia" da atriz com as pessoas que foram afetadas pela enchente. "Tive o privilégio de conversar longamente com ela em um jantar no Palácio Piratini e testemunhar uma simpatia surpreendente. Foi marcante e encantadora a presença dela", disse o político no seu perfil no Instagram.

Além de Porto Alegre, Cate visitou as cidades de Taquari e Cruzeiro do Sul. Ela esteve no País entre a última segunda, 16, e a quarta-feira, 18.

De acordo com a Defesa Civil, dos 497 municípios gaúchos, 472 foram atingidos pelas enchentes do primeiro semestre, afetando mais de 2,3 milhões de pessoas.