Isabel Veloso desabafa sobre a gravidez: 'Não é marketing'

Ela e o marido, Lucas Borbas, já marcaram a data de internação para a cesárea mas não compartilharam o dia exato nas redes sociais, atitude que foi criticada por seguidores.

"Não é suspense, é minha família, minha segurança. Vamos passar por um momento delicado, e eu quero estar bem para lidar com tudo, e o Arthur precisa de mim mais do que qualquer coisa. Minha gravidez não é marketing, é uma vida e essa vida precisa de mim. Vou mostrar o Arthur somente quando eu me sentir a vontade e estiver tudo bem conosco."