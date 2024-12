Adriane Galisteu revela faringite em reta final de 'A Fazenda': 'Como vou fazer o programa?'

Adriane Galisteu, apresentadora do programa A Fazenda 16, da Record, usou seus stories no Instagram para revelar que contraiu uma faringite e está com problemas na voz nesta reta final do programa, que termina na próxima quinta-feira, 19.

Claramente rouca, ela comentou aos fãs: "Gente, olha como eu acordei. Como é que eu vou fazer o programa hoje?! Alguém me fala, meu Deus do céu. E agora? Vou falar como?"

E continuou: "Falando sério: acordei com uma faringite bacteriana. Já estou tomando remédio. Segundo meu médico vai dar uma melhoradinha para a noite. Estou preocupada com o programa, a gente tem ao vivo até quinta-feira, a final."

A apresentadora ainda brincou com a situação: "Tem gente que acha sexy [voz rouca]. Eu acho um horror. Quero só ver isso no microfone em alto e bom som, como é que vai ser."

Adriane Galisteu ainda pediu que os fãs dessem "dicas de vó" para melhorar a voz, destacando que já está tomando remédios, spray, pastilhas e xaropes em busca de melhorar.