'Round 6': SP terá jogo real da série da Netflix com prêmio de R$ 1 milhão

Os fãs da série Round 6 podem se preparar. A Netflix fará uma versão "real" do jogo na cidade de São Paulo em comemoração à segunda temporada da série, que estreia em 26 de dezembro. Chamado de Round 6K, o evento vai ocorrer no dia 14 no Parque Villa-Lobos, na zona oeste da capital, e vai dar a 2 mil participantes, que serão classificados na etapa online da competição, a oportunidade de disputar o prêmio de R$ 1 milhão em certificado de ouro.

O desafio terá algumas das provas emblemáticas da série, como Batatinha Frita 1, 2, 3 trazendo tecnologia inovadora com sensores de movimento para eliminar quem se mexer sob o olhar da bonequinha Young Hee, e o Cabo de Guerra. Além disso, os competidores precisarão encarar uma corrida de 6 quilômetros e, por fim, passar por um labirinto que revelará o grande vencedor. A cada etapa da competição, o número de participantes em busca do prêmio de R$1 milhão diminui.

As inscrições para a Round 6K serão realizadas exclusivamente online: a partir desta quinta-feira, 5, até sábado, os fãs poderão se registrar de forma gratuita no site Round 6K (https://www.round6k.com/). O jogo começará ali mesmo, com uma etapa online, que é um quiz sobre a primeira temporada de Round 6. Apenas as 2 mil pessoas mais bem classificadas no ranking serão convocadas para participar da próxima fase, que será presencial.

Só poderão se inscrever pessoas maiores de 18 anos, residentes do município de São Paulo, disponíveis para o evento no dia 14 de dezembro, e que atendam às condições de saúde para participar fisicamente das atividades, que exigem esforço moderado a extremo. O regulamento completo está disponível no site do evento.

A Round 6K será aberta ao público que quiser assistir e torcer pelos competidores no Parque Villa-Lobos, das 7h às 13h, com entrada sujeita a lotação. Os fãs da série também poderão participar gratuitamente de ativações no espaço do evento - localizado na Ilha Musical, próximo ao Portão D.