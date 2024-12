Selton Mello comenta cena final de 'Ainda Estou Aqui': 'Uma das mais difíceis que fiz'

Selton Mello usou suas redes sociais na manhã deste domingo, 1, para comentar sua última cena em Ainda Estou Aqui. No filme de Walter Salles, o ator interpreta o deputado Rubens Paiva, preso e desaparecido durante o período da ditadura militar.

"Esperando para fazer uma cena. Não mais uma, aquela cena eternizada em 35mm", começa ele, se referindo ao momento em que o personagem é levado por oficiais.

"Rubens foi para nunca mais voltar. Uma das coisas mais difíceis que já fiz, porque não podia me comover com o que sabia. Ele não sabia. Na hora, sem combinar, sorri para ela [Fernanda Torres], senti que era a coisa certa. Uma cena de um filme, não mais um. Aquele filme que levou o público aos cinemas de novo, iluminando o presente, contando do passado, atraindo um interesse gigante pelo cinema brasileiro. Muita coisa, muitas camadas. Sou grato por fazer o que amo. Sigo em movimento, sempre recomeçando, esse é meu círculo virtuoso", escreveu na publicação que inclui fotos de bastidores do projeto.

Baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, publicado em 2015, Ainda Estou Aqui narra a história de Eunice Paiva, mãe do escritor. Vivida por Fernanda Torres e por Fernanda Montenegro, Eunice enfrenta a violência do regime militar depois da prisão e do desaparecimento do marido, o deputado cassado Rubens Paiva, no início da década de 1970. O longa mostra ainda a passagem dos anos, que acompanha um diagnóstico de Alzheimer, trazendo um relato de sua vida com a doença.