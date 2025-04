Longe da TV há 15 anos, Ana Paula Arósio fez duas aparições por R$ 8,7 mi

Comercial com Ana Paula foi um sucesso. A peça publicitária foi exibida no intervalo do Jornal Nacional, um dos mais caros da TV brasileira. Na ocasião, o nome da atriz foi um dos assuntos mais comentados pelos internautas nas redes sociais, o que atraiu visibilidade para a ação do banco que divulgava um novo produto.

Ana Paula voltou a gravar para uma ação publicitária em 2024. No segundo semestre do ano passado, ela fechou parceria com uma rede de farmácias pelo cachê de R$ 700 mil, segundo o jornal Folha de S.Paulo.

Para a rede de farmácia, Ana Paula tem gravado vídeos para serem publicados nas redes sociais. Na gravação, ela falou sobre "escolhas leves que nos transformam" e seu novo estilo de vida. "Escolhi a coragem, a alegria, escolhi ser eu mesma", afirma.

Pelas duas ações publicitárias, Arósio recebeu ao menos R$ 8,7 milhões. Publicamente, a atriz não aborda o assunto porque não tem dado entrevistas para programas de TV, impresso ou online.

Ana Paula Arósio fez sucesso em todo o país na minissérie "Hilda Furacão" (1998). Não demorou muito e a atriz foi alçada ao primeiro escalão de celebridades da Globo e participou de novelas de sucesso como "Terra Nostra" (1999), "Páginas da Vida" (2006) e "Ciranda de Pedra" (2008). Seu último trabalho foi no seriado "Na Forma da Lei" (2010).