'Luiz Melodia - no Coração do Brasil' ganha trailer

O trailer oficial de Luiz Melodia - No Coração do Brasil foi divulgado na última quarta-feira, 20. O documentário, que celebra a vida e a obra do cantor carioca, chega aos cinemas brasileiros em 16 de janeiro de 2025.

O projeto da diretora Alessandra Dorgan foi produzido pela bigBonsai e mostra ao público arquivos inéditos e raros da vida e carreira do artista. O objetivo do documentário é mostrar a história do cantor que desafiou normas da indústria e da própria cultura brasileira ao abraçar, sem medo, sua liberdade musical e originalidade.

O filme, narrado em primeira pessoa, já foi premiado. No In-Edit Brasil - Festival Internacional do Documentário Musical, conquistou o título de Melhor Filme. No Festival Internacional de Cinema de Paraty, foi eleito o Melhor Filme de Documentário. Já no Festival de Cinema Sul-Americano, o longa foi o favorito do júri popular e ganhou a categoria de Melhor Filme Sul-Americano.

Luiz Carlos dos Santos, conhecido como Luiz Melodia, morreu no dia 4 de agosto de 2017. Ele passava por tratamento contra um câncer que atacou sua medula óssea.