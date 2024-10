Knotfest: Eloy Casagrande toca com Slipknot no Brasil pela 1.ª vez

O Knotfest Brasil 2024, festival liderado pela banda Slipknot, começa neste sábado, 19, no Allianz Parque, em São Paulo, e também conta com shows no domingo, 20. O baterista brasileiro Eloy Casagrande, ex-Gloria e ex-Sepultura, tocará pela primeira vez com a nova banda em seu País hoje.

"Vai ser épico!", escreveu o músico em seu Instagram. Sua imagem também foi utilizada pelo perfil oficial do grupo para divulgar o show de hoje.

Eloy Casagrande foi oficializado pelo grupo em 30 de abril deste ano. O fato gerou desconforto com seus ex-colegas de Sepultura, com quem vinha tocando até então.

"Ele anunciou que estava indo para o Slipknot. Do nada. Ele falou no dia, lógico que ele falou, mas não era a nossa obrigação anunciar isso, né? A gente não tem nada a ver com a história dele com a banda. Mas foi bem esquisito", comentou Andreas Kisser à época.

Os fãs que vão ao evento podem se preparar para ir de metrô, ônibus ou carro. neste sábado de chuva.

Até o momento, o setlist oficial ainda não foi divulgado, mas espera-se um show com os principais hits no sábado, 19, e um setlist com as músicas do álbum Slipknot, de 1999, no domingo, 20.