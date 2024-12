Musa do OnlyFans chora após transar com 101 homens em um dia: 'Robótica'

Lily Phillips, 23, admitiu não ter boas lembranças da ocasião em que transou com 101 homens em um único dia, como parte da produção de conteúdo para seu perfil no OnlyFans.

O que aconteceu

A atriz pornô britânica foi às lágrimas ao confirmar que se sentiu mal em meio a experiência. "Não é para garotas fracas, para ser honesta - foi difícil. Não sei se eu recomendaria. É uma sensação diferente. É só um entra, um sai, parece intenso. Às vezes me sinto tão robótica", confessou, em entrevista ao diretor Josh Pieters no documentário "I Slept With 100 Men in One Day" ("Dormi com 100 Homens em Um Dia"), disponível no YouTube.

Lily chegou a admitir que sequer se lembra direito de todos os homens que 'passaram' por ela na ocasião. "Na minha cabeça agora, consigo pensar em cinco, seis caras, 10 caras dos quais me lembro e é isso. Mas é estranho, não é? Se eu não tivesse os vídeos, não saberia que transei com 100."