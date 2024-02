Príncipe William chega ao Bafta 2024 sem Kate Middleton; entenda o porquê

Melhor Direção

Christopher Nolan, por "Oppenheimer"

Melhor Atriz

Emma Stone, por "Pobres Criaturas"

Melhor Ator

Cillian Murphy, por "Oppenheimer"

Estrela em Ascensão

Mia McKenna-Bruce, de "How to Have Sex"

Melhor Filme Britânico

Zona de Interesse

Melhor Atriz Coadjuvante

Da'vine Joy Randolph, por "Os Rejeitados"