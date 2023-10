Bruce Willis perdeu a 'alegria de viver' após diagnóstico de demência

"Minha sensação é que nos primeiros três minutos iniciais [das nossas conversas] ele sabe quem eu sou. Ele não é totalmente verbal; ele era um leitor voraz - não queria que ninguém soubesse disso - e não lê mais. Todas essas habilidades linguísticas não estão mais disponíveis para ele, mas ele ainda é Bruce. Quando você está com ele, você sabe que ele é Bruce e fica grato por ele estar lá, mas a alegria de viver se foi", afirmou.

Bruce Willis foi diagnosticado com afasia em 2022 e precisou parar de atuar. No início deste ano, a família compartilhou um comunicado atualizando o estado de saúde do ator: "A condição de Bruce progrediu e agora temos o diagnóstico de demência. Infelizmente, os desafios da comunicação são apenas um sintoma da doença que ele enfrenta".

Carreira

Bruce Willis despontou na televisão ao lado de Cybill Shepherd na série A Gata e o Rato, pela qual ganhou um Emmy e um Globo de Ouro em 1987.

Tornou-se instantaneamente uma figura cultuada ao viver o papel do destemido policial John McClane em Duro de Matar (1988), filme que se transformou em uma franquia sucesso de bilheteria.

Após dar voz ao bebê Mikey na comédia de sucesso Olha Quem Está Falando (1989), protagonizada por John Travolta, voltou a dividir as telas com ator e piloto de avião em 1994 no renomado longa-metragem Pulp Fiction: Tempo de Violência, dirigido por Quentin Tarantino.