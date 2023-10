De She-Ra a Madonna e Clara Nunes: Xuxa encarna ícones dos anos 80 em filme

Thalita Rebouças, em entrevista coletiva para divulgar a obra, brincou ao dizer que Xuxa também é roteirista da produção.

"A mensagem principal do meu livro é não julgar pelas aparências. O bullying é algo muito delicado, a gente precisa falar sobre isso com os adolescentes, escrevo há 23 anos para eles. Mas no filme também abordamos o etarismo. Xuxa sugeriu colocar o 'Respeita a minha história' e o 'Você está muito bem pra sua idade'".

Xuxa caracterizada como Cyndi Lauper, Jennifer Beals e Boy George em "Uma Fada Veio Me Visitar" Imagem: Blad Meneghel/Divulgação

Xuxa diz ter ficado apaixonada pela história do livro de Thalita. Por isso, foi fácil topar. A dificuldade foi arrumar espaço na agenda para gravar o longa-metragem.

"Perguntei a Thalita se a fada poderia ser dos anos 80. Aí ela pirou, me imaginando com as ombreiras e tudo mais. Mas essa ideia ficou guardada por um tempo, porque eu não tinha agenda. Estava envolvida com a gravação de séries para a Disney e a Amazon. Thalita me disse que a gente conseguiria filmar em 28 dias, depois passou pra 15. Como o tempo diminuiu, topei fazer. Mas a Tontom pegou covid. A gente conseguiu fazer em tempo recorde, foram 12 dias muito intensos."