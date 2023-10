Vozes que se misturam: como Sophie Charlotte 'canta como Gal' em filme

No filme, as vozes de Sophie e Gal se misturam. Em alguns momentos, a atriz canta, em outros, dubla — e em alguns momentos as transições são suaves, difíceis de perceber. Além disso, Sophie conseguiu encarnar bem as entonações e fonogramas de Gal, com uma interpretação à altura da cantora.

"Eu sempre amei cantar. Fiz aulas pontuais com a Agnes Moço, com o meu avô. Quando eu fui chamada para o projeto, mas a gente ainda não tinha o recorte, eu fiz aulas com a Mirna Rubim, no Rio, que é uma super cantora e professora. Mas para o processo do filme, eu contei muito com a ajuda da Tatiana Parra e do Otávio de Moraes, que é o nosso produtor musical do longa", contou Sophie em entrevista exclusiva a Splash.

"Eu mergulhei pessoalmente, intimamente, nos fonogramas, na música, na obra, tentando entender a respiração dela, a história que ela conta através das músicas. Claro que às vezes eu precisava muito de uma ajuda de soteropolitana, no caso da Dandara [Ferreira, diretora e intérprete de Maria Bethânia no filme], que é baiana, porque tem alguns Ss [a letra "S" no plural], algumas coisas que para mim eram mais difíceis".

A cinebiografia mostra uma Gal que estava se descobrindo, tanto como artista, quanto como mulher. O filme trata a sexualidade de Gal com naturalidade, no entanto, não exibe nenhum beijo com as pessoas com quem ela se relaciona naquele período.

"Eu acho que a gente aborda de uma maneira muito natural, eu acho que isso era uma não-questão para essa turma naquele momento. A gente está falando do final dos anos 60, de uma coisa no mundo, de um período de descoberta, de um período de testes, de um período de experimentações, que assim, para eles não era questão, então para a gente também não foi", disse a diretora Lô Politti em coletiva.

A presença e influência de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Dedé Gadelha (ex mulher de Caetano) e Maria Bethânia na vida de Gal é ponto-chave da produção. Caetano é vivido por Rodrigo Lelis, Gilberto Gil por Dan Ferrera, Dedé por Camila Márdila e há, ainda, o empresário Guilherme Araújo, vivido por Luis Lobianco.