Tesudo com ayahuasca e cogumelo: como é o sexo químico na versão 'do bem'

O objetivo era descrever por dentro essa novíssima vertente do neotantra, versão ocidentalizada da tradição asiática que sacraliza os prazeres físicos. No final, as experiências foram tão tremendas que eu quase saltei para fora da minha pele.

Imagem: Divulgação

Todos os meus corpos

A caixa de som emitia uma trilha tribal mesclada com sons da floresta. E as mãos sutis do terapeuta se transformaram em dezenas de animais rastejantes e emaranhados, farejando, roçando, enroscando, devorando e copulando.

Os cheiros do incenso e do óleo corporal adensavam ainda mais os efeitos do cogumelo, e eu me sentia em meio a um desejo animal, daquele sem o menor traço de ternura.

O extenso universo micológico vai do saboroso champignon, passando pelo tenro queijo brie até chegar a dura e desagrável micose de unha. No meio deles estão também os celebrados "cogumelos mágicos", em especial, os do gênero Psilocybe. Três de suas espécies retumbavam em meu metabolismo naquele momento.