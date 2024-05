Fiz programa e tive o melhor sexo da vida: 'Ainda me deu R$ 500 a mais'

A minha primeira surpresa foi que ele era bonito, o tipo de cara que eu ficaria em uma festa. Acredito que ele estava mais próximo dos 40 do que dos 30 e passava longe do que eu esperava ver em um homem que pagaria por sexo. Ele se apresentou como Rafael e ofereceu para que fôssemos jantar em um restaurante chique, mas pouco badalado, antes de ir para um hotel. E me ofereceu R$ 1.000 pela noite. Em 2011, isso era muito dinheiro, ainda mais por uma noite.

Eu aceitei. Quando chegou a data, fiquei toda nervosa, mas me preparei como pude. Ele tinha pedido especificamente que eu não aparecesse totalmente depilada e que usasse maquiagem mais natural, como estava nas fotos do site. Para mim, foi um alívio, mas sair com homens envolve uma certa "dança" ao redor disso: precisamos estar lindas, mas com uma aparência natural. Maquiadas, mas sem parecer maquiadas.

Peguei um táxi até o restaurante, por sugestão da minha amiga, para não entrar no carro do cliente logo de cara, e o Rafael, que estava esperando na porta, pagou pela corrida. Ele era ainda mais atraente em pessoa. Entramos e nos sentamos em uma mesa no fundo, bem discreta. Ele pediu imediatamente um vinho branco (eu não pude ver o preço, mas chuto que era bem caro) e pedimos a comida. A conversa foi toda muito tranquila, ele me contou sobre o trabalho, que era produtor musical e que tocava guitarra. Parecia mesmo um encontro comum.

Ele pagou a conta do restaurante, que imagino que foi astronômica, e, me sentindo mais segura, entrei no carro dele para ir até o hotel. Ele havia reservado um quarto em um hotel caro de São Paulo. Era mesmo o meu dia de princesa. Entramos no quarto, ele perguntou se eu queria tomar mais vinho, e eu aceitei. Ficamos sentados no sofá conversando por quase uma hora antes que ele se aproximasse e me desse um beijo no canto da boca, que logo se transformou em um daqueles beijões cheios de tesão. E tesão é algo que eu realmente não esperava sentir naquela noite.

A coisa foi evoluindo e ele foi, com toda a educação e paciência do mundo, desabotoando meu vestido e sutiã e passou a me dar beijos e enfim lamber os meus mamilos. Eu sentia a minha perna tremendo como se estivesse tendo um espasmo. Até esse momento, ele nem sequer havia aberto o zíper da calça, o que achei particularmente excitante: ele parecia estar genuinamente interessado em explorar o meu corpo antes de satisfazer o dele.

E assim foi: fiquei nua naquele sofá, ele ajoelhado entre as minhas pernas e me fazendo sentir coisas que até aquele momento eu pensava que eram mentiras a respeito do sexo. Ainda sem tirar nenhuma peça de roupa, o Rafael me fez gozar assim, sendo chupada.