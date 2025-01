Simone Mendes usa fralda após cirurgia estética: 'Pra não ficar sem roupa'

Mas Simone deixou claro que ainda prefere ir ao banheiro para fazer suas necessidades. "Bem legalzinho, agora não faço nenhuma necessidade na fralda porque eu não gosto. Eu prefiro me levantar, no meu esforço, no meu tempo, e fazer minhas necessidades lá [no banheiro]. Agora na fralda eu não faço", comentou.

Após perder 30kg, a cantora contou que passou por uma cirurgia para que o corpo "fique harmônico". "Como eu sou mãe de duas crianças e tinha muito excesso de peso, tem que ir fazendo essas correções ao longo do tempo para que a gente chegue num resultado que fique bom pra mim", explicou.

Entre as coisas que incomodavam Simone, estavam as pernas. "Eu tinha uma flacidez de coxa terrível e nada resolvia, porque o excesso de peso que eu tive, e a perda dele, fizeram com que a firmeza da pele não voltasse", pontuou.