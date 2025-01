Pedro Novaes sobre ser galã: 'Machão conquistador hoje é bem cafona'

Filho de Marcello Novaes, 62, e Letícia Spiller, 51, Pedro não nega a semelhança com o pai, mas reforça a sua individualidade. "Eu me acho parecido com meu pai; atualmente, ainda mais. Para mim, isso não é nenhum problema. Continuo sendo eu e sou diferente dele em várias questões. Sou de outra geração, né?"

Meu pai tem mais o pé no chão e é metódico. Eu sou mais livre e deixo a vida me levar. Mas aprendemos um com o outro. Ele me passou muita coisa sobre caráter, humildade, respeito e firmeza mental. E me deixou muito livre para escolher que profissão seguir, só queria que eu me dedicasse ao que fosse fazer Pedro Novaes