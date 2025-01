'Ainda Estou Aqui' indicado ao Oscar: o que aconteceu com a família Paiva?

Disse que o filme foi uma espécie de "vingança". Em entrevista ao Jornal O Globo, Nalu afirmou que quer saber detalhes do que houve com o pai.

Eu me senti vingada por esse filme. É uma palavra horrível, né? Uma amiga disse para eu usar outra palavra. Quer saber? Torturaram e mataram o meu pai, olha a vida que a minha mãe teve, que a gente teve. E olha como eu estou me vingando: com um filme! O mundo todo está vendo a nossa história, a história que a gente precisou esconder da vida toda, que o Brasil escondeu. Agora, eu quero saber em detalhes: o que aconteceu com o meu pai, como o mataram e o que fizeram com o corpo. Eu quero saber.

Ana Lúcia, em entrevista ao jornal O Globo

Maria Beatriz

Filha caçula do casal, é psicóloga e professora, e tem hoje 64 anos. Em 2012, quando Comissão da Verdade recebeu os arquivos sobre o pai dela, Maria Beatriz morava na Suíça e trabalhava na embaixada brasileira em Berna, segundo o jornal O Globo. Não há informações se ela permanece atuando no mesmo local.

Ela afirma que filme tocou em "ferida aberta". Segundo ela, o tema do desaparecimento do pai nunca foi abordado com a mãe.