'Ganhei peso de novo': eles contam o que rolou após realities pra emagrecer

Você deve se lembrar: anos atrás, fazia sucesso na televisão brasileira um tipo de reality show que promovia uma competição para ver qual dos participantes perdia mais quilos —uma espécie de corrida pelo emagrecimento.

A proposta, famosa nos Estados Unidos, acabou sumindo das telinhas há pelo menos 10 anos. Mas como ficaram os participantes tanto tempo depois?

Splash ouviu dois homens que fizeram parte de dois desses realities, O Grande Perdedor (SBT) e Além do Peso (RecordTV). Eles narram as dificuldades de manter o peso após o fim do programa e destacam algumas abordagens em relação à obesidade que envelheceram mal.