Kim Kardashian abre álbum de fotos de biquíni em viagem pelo México

Em novembro de 2024, Kim Kardashian socialite falou que, mesmo tendo rede de apoio, não é fácil cuidar dos quatro filhos ao mesmo tempo."Mesmo que tenhamos uma grande rede de apoio e muita gente ao nosso redor, às vezes, no meio da noite, com todos dormindo na minha cama, chutando, chorando e nos acordando, é, tipo'. Não gosto de falar sobre isso, porque sempre acabo sendo extremamente julgada. As pessoas sempre acabam com aquele papo 'ah, mas você tem os recursos e as babás para ajudar'", disse ela, em participação no podcast What the Winkler.