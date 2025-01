Resumão: Madrugada no BBB 25 tem crise de choro, susto, discussão e mais

A madrugada desta quarta-feira (29) foi agitada na casa mais vigiada do Brasil, com os participantes do BBB 25 movimentando o jogo. Teve de choros a discussão e demonstração de arrependimento.

O que rolou?

Menos uma dupla: Edilberto e Raissa deixaram o reality em uma votação acirrada, com 50,70% dos votos. Vitória Strada e Mateus ficaram em segundo lugar, com 43,51%, enquanto Diego Hypólito e Daniele receberam apenas 5,79%, mostrando que são alvos na casa, mas queridos pelo público.