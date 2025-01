Vitória Strada lembra descoberta de bissexualidade: 'Tesão na Demi Moore'

Vitória questionou. "Amiga, com quantos anos você..."

A nutricionista a respondeu. "Me entendi? Lembro que, quando conversei com a minha mãe, eu tinha 15".

A atriz contou sua experiência. "Eu acho que comecei a perceber quando vi 'As Panteras' e fiquei com mais tesão na Demi Moore saindo do mar do que no surfista".

