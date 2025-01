Valentina Herszage: 'Já perdi papel por número de seguidores'

Valentina Herszage, 26, interpreta Veroca em "Ainda Estou Aqui", a filha mais velha de Eunice e Rubens Paiva. A atriz colhe os louros do trabalho, filme que rendeu três indicações ao Oscar. Ela falou em entrevista ao Ela, do jornal O Globo:

Convite para o papel veio após teste de câmera na Urca com Walter Salles, diretor do longa. "Walter me falou: 'Valentina, gostaria muito que você fizesse a Veroca'. Saí de lá em êxtase e me atraquei com o maior pedaço de bolo de chocolate que encontrei pelo caminho. Tenho muito orgulho de ter feito parte".

Com sucesso do filme, público está conhecendo mais o trabalho da atriz. "O filme já atingiu um público de 4 milhões. Então, a partir dele, as pessoas passaram a conhecer melhor a minha trajetória. Já realizei longas com temas como privatização, religião e, coincidentemente, três a respeito da ditadura militar. Além de 'Ainda Estou Aqui', 'A Batalha da Rua Maria Antônia', de Vera Egito, e 'O Mensageiro', de Lúcia Murat".