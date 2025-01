Recém-solteira, Pitty abre álbum de fotos de biquíni: 'Me sinto pronta'

Pitty, 42, abriu um álbum de fotos na praia da cidade de Arembepe, na Bahia.

O que aconteceu

A cantora, que está solteira desde o anúncio do fim do casamento com Daniel Weksler, usou um biquíni fio-dental para aproveitar o dia. "Sal na cabeça, no corpo, frutinhas maravilhosas, o azul que só tem lá, 'bunda rosa', reload de dendê e relax que faz tempo não tinha. Me sinto pronta", escreveu ela na tarde de quinta-feira (23).

Pitty tirou um momento de descanso antes de se apresentar no Festival de Verão Salvador, que acontece no próximo final de semana. "Concentração para o Festival de Verão", completou na legenda da publicação.