Ana Castela, Alok, Ivete: Festival de Verão leva popstars a Salvador

Domingo, 26 de janeiro

BaianaSystem convida Marcelo D2 e BNegão

Ivete Sangalo

Jão convida Gustavo Mioto

Leo Santana

Luiz Caldas & Saulo

Ludmilla

Pedro Sampaio

Ingressos: Sympla

Imagem: Divulgação

Lenda do ska canta no Upfront em São Paulo

Um novo festival em São Paulo traz o melhor do ska e do punk. O Upfront, que acontece neste domingo, no Carioca Club, apresenta uma seleção de artistas que se destacam nesses dois gêneros. O lineup inclui Roy Ellis (na foto), uma verdadeira lenda do ska e conhecido mundialmente como Mr. Symarip, além dos nacionais Inocentes, Skamoondongos, Sapo Banjo e Maga Rude.

Imagem: Wilton Júnior/Estadão Conteúdo

Nervosa lidera festival de heavy metal

Uma das revelações do metal nacional dos últimos anos, o Nervosa lidera o Dark Dimensions Fest, no sábado, em São Paulo, no Carioca Club. O quarteto feminino (na foto, a vocalista e guitarrista Prika Amaral) comanda uma noite que tem ainda quatro bandas nacionais (The Damnation, Throw Me to The Wolves, Eskrota e a veterana Torture Squad) e o quarteto australiano Elm Street.