Patrícia Ramos diz ter ficado à beira da morte: 'Toda ensanguentada'

Patrícia Ramos, 25, contou que já ficou à beira da morte após realizar um procedimento estético.

O que aconteceu

A influenciadora disse que o episódio aconteceu quando trocou suas próteses de silicone. "Ganhei muita massa muscular, porque eu pesava 50 quilos quando operei. E aí, eu estava com 75 [quilos], a prótese estava feia e me incomodando. Então decidi fazer a cirurgia. Quando fui à consulta com a médica, ela falou: 'Paty, você já vai estar anestesiada. Você tem mais alguma coisa que queira mudar?'. Aí eu falei: 'Ah, eu tenho uma pochete de gordura e quero tirar'. Aí ela: 'Ótimo! Então vamos tirar'", contou ela ao portal LeoDias.

Ramos afirmou que, logo, recebeu alta. Em casa, ela foi cuidada pela mãe e por uma prima, que a auxiliavam com o pós-cirúrgico. "Aquela coisa debilitada e sentei no vaso para fazer xixi. Quando acordei, estava no chão toda ensanguentada, vomitada e o porteiro do meu prédio tentando me levantar junto da minha mãe e da minha prima. Eram três pessoas para me levantar do chão e ninguém conseguia. Aí, me olhei no espelho, minha boca estava branca. Ali eu tinha tido a minha primeira convulsão e eu nunca tive isso. Na minha família, ninguém tem histórico de convulsões, nem nada disso".