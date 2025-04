'Chiquititas': quem é a atriz que disse ter sido excluída por elenco

Jovem iniciou a carreira artística ainda bebê, com pouco mais de um ano de idade, quando participou de um comercial de fraldas. O interesse pela música começou na infância, quando aprendeu a tocar violino, violão e piano.

Participou do elenco do musical "A Noviça Rebelde", na capital paulista, quando tinha apenas seis anos. Dois anos depois, ela venceu a segunda temporada do programa Qual É O Seu Talento? (SBT).

Júlia Gomes aos 8 anos no reality 'Qual é o Seu Talento?', do SBT Imagem: Divulgação

Primeira novela foi "A Vida da Gente" (2011), na Globo. No ano seguinte, fez parte do elenco de "Amor, Eterno Amor", na mesma emissora. Júlia entrou para "Chiquititas" (SBT) em 2014, interpretando a personagem Marian. "Rensga Hits" é o trabalho mais recente no canal da família Marinho.

Artista também participou do reality musical The Voice Kids Brasil, em 2016. Ela integrou o time de Carlinhos Brown. Como cantora, ela lançou um álbum autoral após o programa.

Júlia Gomes interpretou a vilã Marian em 'Chiquititas' Imagem: Divulgação

Jovem atuou em alguns filmes, a exemplo de "Confissões de uma Garota Excluída", "Um Ano inesquecível: verão" e "Fé para o Impossível". A atriz participou de produções em plataformas como Netflix e Prime Vídeo.