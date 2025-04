Lucy Ramos anuncia nascimento de Kyara, sua primeira filha: 'Uma bênção'

Lucy Ramos, 42, deu à luz na manhã de hoje sua primeira filha, Kyara, fruto de seu casamento com Thiago Luciano, 45.

O que aconteceu

A criança nasceu na Maternidade Pró-Matre, em São Paulo (SP). "Oi, titias e titios, cheguei! Minha mãe me contou que havia uma grande torcida para que tudo desse certo no parto. E deu, viu? Foi uma bênção! Estamos bem", contou 'Kyara', em um post feito pela atriz no Instagram.

Lucy agradeceu o apoio dos fãs e amigos e prometeu trazer em breve novas notícias da herdeira. "Gratidão por todo o carinho e pelas preces. Depois que minha mãe entender um pouco sobre como cuidar de mim, ela virá aqui mostrar como foi a minha chegada, tá?"