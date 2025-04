Emicida nega ter acusado irmão de desvio; veja o que diz o processo

Tribunal fala em "desvios". Em decisão do dia 31 de março à qual Splash teve acesso, o juiz Guilherme de Paula Nascente Nunes descreve o caso: "Aventa (...) ter-se surpreendido o requerido com apuradas desvios pelo autor Evandro, minoritário, perpetrados, a totalizarem R$ 6.000.000,00, desde junho de 2024".

Emicida diz que decisão de romper parceria profissional com o irmão não foi repentina. "Trata-se de uma decisão madura e tomada após diversas tentativas de alcançar uma harmonia entre ambos em relação a inúmeras questões essenciais à gestão do negócio e da carreira do artista Emicida", diz o comunicado.

Ele ressalta, ainda, que o contato entre os advogados foi retomado. "Feitos esses esclarecimentos, é desejo de Leandro [Emicida] que seja possível alcançar um acordo amigável entre as partes, sendo que a paz volte a reinar entre os irmãos".