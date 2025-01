Miss Silicone abre votação para eleger seios mais bonitos do Brasil

Ana Otani, 26, lançou o MIss Silicone Brasil, que elegerá os seios turbinados mais bonitos do país.

O que aconteceu

Em setembro do ano passado, a modelo, que fez o concurso que elegeu "a vagina mais bonita do Brasil", gerou polêmica com a votação. Agora, a competição será para escolher a vencedora dos seios mais aclamados do Brasil.

A votação abriu na última segunda-feira (20). A vencedora será divulgada em 28 de fevereiro. "A ideia do concurso 'Miss Silicone Brasil' surgiu como uma forma de aproveitar o sucesso do concurso da 'vagina mais bonita do Brasil' e a crescente exaltação do corpo feminino nas redes sociais. Com a popularidade desse tema, percebi que era o momento ideal para dar visibilidade a essas mulheres que se sentem empoderadas por suas escolhas estéticas. Estamos empoderadas. Nosso corpo, nossas regras. Quero celebrar a diversidade e a beleza dos corpos siliconados, criando um espaço onde todas possam se sentir valorizadas e respeitadas", explica Otani à Quem.