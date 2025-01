Indireta? Ivete sobre quem nega o candomblé no axemusic: 'Se faz de maluco'

Ivete Sangalo foi uma das convidadas do "Sem Censura", da TV Brasil, exibido direto de Salvador e comentou a influência do candomblé no axemusic. "Todo mundo sabe", falou Ivete sem citar nomes. Fãs indicaram indireta a Claudia Leitte.

O que aconteceu

O programa foi exibido ao vivo pela TV Brasil na tarde desta segunda-feira (20). Tia Má foi uma das convidadas e falou sobre a influencia do candomblé no axemusic: "O termo axemusic surge de forma pejorativa tentando depreciar a imagem. Quando a gente vai falar de axemusic a gente tem inclusive falar dos terreiros de candomblé".

"Se existe o axemusic que surgiu para ser depreciado porque o axé é um termo que para a gente significa força vital, quem é do candomblé, da umbanda, sabe disso. (...) Não posso achar que o axemusic pode ser tratado como qualquer coisa", complementou Tia Má.