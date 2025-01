Está na moda passar frio? famosas posam de biquini na neve; veja fotos

Tirar a roupa e ficar só de biquíni no meio da neve é a nova tendência entre as celebridades. Diversas personalidades têm aproveitado o cenário gelado da Europa e de algumas partes dos Estados Unidos para curtir como se estivessem na praia de Copacabana, com a temperatura lá em cima.

Na onda do importante é o close, não o perrengue, as famosas têm apostado na moda de passar frio para tirar aquele fotão. Confira:

Virgínia Fonseca

A influenciadora ousou de biquíni fio-dental na neve. Fonseca posou elegante e sensual para fotos seminua em um cenário gelado da Suíça.