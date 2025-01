Ator que já pesou 227 kg conta que está com 9% de gordura corporal

Ethan Suplee, 48, astro de "Duelo de Titãs", teve uma perda de mais de 90 kg.

O que aconteceu

O ator, conhecido por papéis marcantes em "American History X", "O Lobo de Wall Street" e na série "My Name Is Earl", chegou a pesar mais de 227 kg aos 24 anos de idade. Ele mudou sua rotina radicalmente com exercícios e alimentação saudável.

Após terminar sua participação em "My Name Is Earl" (2005-2009), Ethan iniciou sua transformação física e, em 2010, já tinha perdido mais de 90 kg. Ele passou a ingerir alimentos naturais e integrais.