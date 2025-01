'Filho de uma gata', Pedro Novaes lembra o que ouvia sobre Letícia Spiller

Ao entrar para o elenco de "Malhação: toda forma de amor" (2019), Pedro Novaes foi comparado com o pai por conta da semelhança física. "Me acho parecido com ele, sim. Atualmente, mais ainda. Para mim, não é nenhum problema. Continuo sendo eu e sou diferente dele em várias questões. Sou de outra geração, né? Meu pai tem mais o pé no chão e é metódico. Sou mais livre e deixo a vida me levar. Mas aprendemos um com o outro. Ele me passou muita coisa sobre caráter, humildade, respeito e firmeza mental. E me deixou muito livre para escolher que profissão seguir, só queria que eu me dedicasse ao que fosse fazer".