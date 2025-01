BBB 25: Diego Hypolito avalia combinar votos no próximo Paredão: 'Difícil'

A formação do primeiro Paredão do BBB 25 (Globo) causou movimentações no jogo. Diego Hypolito, por exemplo, avalia combinação de votos na próxima berlinda.

O que aconteceu

Em conversa com alguns aliados do Quarto Nordeste, o ex-ginasta comenta sua decisão de não votar em grupo. "Na próxima semana, jamais farei isso. Vou conversar com o nosso grupo (sobre) o que eu vou fazer, o que a gente acha que deve fazer. Se a gente não se une, cada vez mais vai ser difícil. Não tem como não sair se jogar sozinho", analisou.