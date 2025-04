Enquete UOL: distância cresce e última dupla do BBB 25 pode ser desfeita

O 17º paredão do Big Brother Brasil 25 segue em clima de tensão, com uma disputa entre Joselma e Renata. As duas participantes concentram a maior parte dos votos e lutam para permanecer no jogo, segundo a parcial mais recente da enquete UOL.

O que diz a enquete UOL

Joselma continua liderando a votação para ser eliminada. Na última atualização, divulgada às 18h10 (horário de Brasília), a Dona Delma somava 48,64% dos votos.