Luiz Bacci não tem contrato renovado e é demitido da Record após 10 anos

Agradecemos ao jornalista pela sua contribuição durante o tempo em que esteve conosco e desejamos sucesso em seus projetos futuros.

— Record em nota

Luiz Bacci estava no comando do Cidade Alerta desde 2017. Ele assumiu o programa policial após a morte de Marcelo Rezende. Com sua demissão, a atração será apresentada por Reinaldo Gottino, que deixa o Balanço Geral a partir da próxima semana.

No total, Bacci foi contratado da Record por 14 anos, mas com um hiato no meio. Ele estreou no canal em 2010 e ficou até 2014, quando migrou para a Band. Dez meses depois, o jornalista voltou para a Record, quando assumiu em definitivo a função de apresentador de programas policiais até o fim de seu contrato hoje.

Em seu perfil no Instagram, Bacci disse ser grato à emissora "pelas oportunidades oferecidas". Ele também contou que, "com a saída da Record, planeja focar em seus negócios", como uma rede de notícias própria, "além de novos empreendimentos que ainda serão anunciados".



<