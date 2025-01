Viih Tube choca ao citar saldo bancário da filha, Lua: 'Mais rica que eu'

Ela faz questão de trabalhar com marcas que respeitem os direitos de Lua enquanto criança que faz publicidade. "É uma coisa que cuido muito, para que sejam marcas muito tranquilas e que respeitem minha filha. Tem muitas regras para seguir [quando se trata de produzir campanhas com crianças], que muitos artistas nem seguem. Não pode fazer uma gravação com a criança em horário escolar, você não pode fazer uma gravação com a criança em um horário em que ela não está bem. Tem que ser algo muito rápido. É uma criança, ela não é obrigada a estar ali."