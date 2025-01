Flávia Alessandra empina bumbum em lugar paradisíaco e é elogiada: 'Linda'

Flávia Alessandra, 50, aproveitou o período de férias no início de 2025 para relaxar e renovar o bronzeado no litoral de Alagoas.

O que aconteceu

Alessandra compartilhou registros de sua viagem pelos cenários paradisíacos de São Miguel dos Milagres. Nas imagens, a atriz surge com um maiô amarelo, com as costas nuas e empina o bumbum para as fotos. Ainda, a famosa aparece deslumbrante relaxando, enquanto toma banho de sol.

Nos comentários, a artista recebeu diversos elogios dos seguidores. "Linda demais", afirmou uma admiradora. "Beleza meus amores", destacou outra. "Amei o maiô", elogiou uma terceira. "Belíssima", escreveu mais um.