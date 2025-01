Ex-BBBs Bruna Griphao e Vanessa Lopes posam de fio-dental em Noronha

Vanessa Lopes, 23, se despediu se despediu de Fernando de Noronha, onde passou alguns dias de descanso.

O que aconteceu

Nesta segunda-feira (13), ela usou o feed de seu perfil do Instagram para compartilhar fotos e vídeos no arquipélago pernambucano. Em uma das fotos, ela aparece ao lado atriz e também ex-BBB Bruna Griphao, 25.

No clique, a ex-BBBs aparecem de biquíni fio-dental à beira de uma banheira de hidromassagem ao ar livre. "Dump de Noronha pra me despedir com muita gratidão de começar o ano aqui novamente", escreveu a tiktoker no post.