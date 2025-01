Por que Sabrina Sato não participa da estreia de The Masked Singer Brasil?

Sabrina Sato, 43, não estará presente na estreia do The Masked Singer Brasil, neste domingo (12). A jurada do reality show musical da Globo estava de licença médica no período em que houve a gravação do episódio.

O que aconteceu

Motivo da ausência de Sabrina Sato: a jurada perdeu a gravação da estreia de The Masked Singer, segundo apuração de Splash, em virtude da perda do bebê —fruto da relação com Nicolas Prattes. Ela ficou de licença médica após ter um aborto espontâneo na 11ª semana de gestação.

Substituição no The Masked Singer: sem Sabrina Sato, a Globo convocou Dani Calabresa para assumir o lugar na bancada de jurados. A humorista deixou boa impressão na produção do reality musical em sua participação no especial de Natal.